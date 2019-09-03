РФС может заняться ситуацией между «Ростовом» и управляющей компанией стадиона

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию вокруг ФК «Ростов» и «Ростов Арены».

«Мы в курсе этой ситуации. Надеемся, что РПЛ найдёт решение. Если не получится, эта ситуация на контроле. Если в ближайшее время ничего не произойдёт, то РФС придётся вмешаться», — цитирует ТАСС Дюкова.

Управляющая компания «Спорт-Инжиниринг» намерена расторгнуть контракт с ФК «Ростов» за долги по эксплуатации «Ростов Арены». Представители клуба утверждают, что погасили задолженность.

Ранее сообщалось, что сотрудников ФК «Ростов» не пускают на «Ростов Арену».