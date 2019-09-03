Сотрудников ФК «Ростов» не пускают на «Ростов Арену»

Один из лидеров текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» может лишиться арены для проведения домашних матчей.

«На момент получения клубом предложения расторгнуть договор аренды стадиона «Ростов Арена» клуб не имел каких-либо задолженностей перед компанией «Спорт-Ин». Кроме того, представители управляющей компании запретили доступ на «Ростов Арену» для сотрудников ФК «Ростов» — все пропуски и аккредитации были аннулированы», — цитирует РИА Новости слова PR-директора ФК «Ростов» Максима Штанько.

Также представитель клуба добавил, что в настоящее время нет понимания, где команда проведёт домашний матч следующего тура РПЛ с «Ахматом», который должен состояться 15 сентября.

Ранее футболист «Ростова» Чернов рассказал о сейвах в матче с «Локомотивом», реакции на них Карпина и своей трансферной стоимости.