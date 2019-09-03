Футболист «Ювентуса» Кьеллини перенёс операцию на колене
- © Maurizio Borsari/AFLO
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Как сообщает клубная пресс-служба, футболист «Ювентуса» Джорджио Кьеллини перенёс успешную операцию на крестообразной связке правого колена. На восстановление 35-летнему защитнику понадобится полгода.
Кьеллини получил травму колена на тренировке на прошлой неделе. Последующее обследование обнаружило повреждение передней крестообразной связки колена.
Ранее сообщалось, что капитан «Ювентуса» Кьеллини получил травму колена и перенесёт операцию.