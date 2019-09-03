Футболист «Ювентуса» Кьеллини перенёс операцию на колене

Капитан туринского «Ювентуса» Джорджио Кьеллини будет полгода восстанавливаться после перенесённой операции на крестообразной связке колена.

© Maurizio Borsari/AFLO

globallookpress.com

Как сообщает клубная пресс-служба, футболист «Ювентуса» Джорджио Кьеллини перенёс успешную операцию на крестообразной связке правого колена. На восстановление 35-летнему защитнику понадобится полгода. Кьеллини получил травму колена на тренировке на прошлой неделе. Последующее обследование обнаружило повреждение передней крестообразной связки колена. Ранее сообщалось, что капитан «Ювентуса» Кьеллини получил травму колена и перенесёт операцию.