Футболист «Ювентуса» Кьеллини перенёс операцию на колене

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Капитан туринского «Ювентуса» Джорджио Кьеллини будет полгода восстанавливаться после перенесённой операции на крестообразной связке колена.
Футболист «Ювентуса» Кьеллини перенёс операцию на колене
  • © Maurizio Borsari/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает клубная пресс-служба, футболист «Ювентуса» Джорджио Кьеллини перенёс успешную операцию на крестообразной связке правого колена. На восстановление 35-летнему защитнику понадобится полгода.

Кьеллини получил травму колена на тренировке на прошлой неделе. Последующее обследование обнаружило повреждение передней крестообразной связки колена.

Ранее сообщалось, что капитан «Ювентуса» Кьеллини получил травму колена и перенесёт операцию.

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