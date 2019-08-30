Капитан «Ювентуса» Кьеллини получил травму колена и перенесёт операцию

Защитник и капитан итальянского футбольного клуба «Ювентус» Джорджио Кьеллини получил травму колена на пятничной тренировке команды.

Об этом сообщается на официальном сайте туринского коллектива.

По результатам медицинского обследования у 35-летнего защитника было обнаружено повреждение передней крестообразной связки правого колена, которое требует хирургического вмешательства. Операцию Кьеллини перенесёт в ближайшие дни.

Джорджио защищает цвета «Ювентуса» с 2005 года и отыграл в составе команды более 500 официальных матчей во всех турнирах. Он восемь раз становился чемпионом Италии и является четырёхкратным обладателем Кубка страны.

Ранее нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил надежду, что команда выиграет Лигу чемпионов.