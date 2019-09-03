Бэкхем назвал пост главного тренера сборной Англии работой мечты

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бэкхем признался, что однажды хотел бы возглавить национальную команду в качестве тренера.

«Если бы мне предложили возглавить национальную команду Англии, я бы рассмотрел такую возможность. Я страстный англичанин, который увлечён сборной. Это работа мечты. Но сейчас Саутгейт проделывает невероятную работу в сборной. Он вернул этой команде энергию и радость. Фанаты, включая меня, наслаждаются игрой сборной», — цитирует Бэкхема The Statesman со ссылкой на журнал GQ.

Дэвид Бэкхем был футболистом сборной Англии с 1996 по 2009 год. За это время он успел сыграть 115 матчей за национальную команду и забить 17 голов.

Ранее Венгер признался, что пока не готов вернуться к тренерской работе.