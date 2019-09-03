Прядкин: некоторые клубы РПЛ выразили недоверие Егорову

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал об итогах встречи представителей клубов с главой департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александром Егоровым.
Прядкин: некоторые клубы РПЛ выразили недоверие Егорову
  • РИА Новости

«У клубов накипело. Да, судейство — прерогатива РФС, но сегодня было выражено достаточно много недоверия, в том числе и руководству судейского корпуса. Назрели изменения, в том числе и по трактовке, и по подготовке», — цитирует Прядкина «Спорт-Экспресс».

Глава РПЛ отметил, что клубы выступили с инициативой подключать к матчам чемпионата России молодых арбитров и выразили недоверие Егорову.

«Некоторые клубы выражали в том числе и открыто, что Александру Анатольевичу не доверяют, не видят перспектив. Не буду скрывать, было и такое», — добавил Прядкин.

Ранее РФС попросил тренеров воздерживаться от оценок судейства.

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