Клуб «Млада-Болеслав» выступил с заявлением по трансферу Комличенко

Короткая ссылка
Чешский футбольный клуб «Млада-Болеслав» выступил с официальным заявлением относительно срыва трансфера российского нападающего Николая Комличенко.
Клуб «Млада-Болеслав» выступил с заявлением по трансферу Комличенко
  • @fkmladaboleslav
  • Twitter

«Руководство «Млада-Болеслава» не достигло соглашения ни с кем из тех, кто был заинтересован в услугах Комличенко. Сотрудничество с ним будет продолжено», — говорится в заявлении клуба.

По информации СМИ, Комличенко был близок к переходу в московский ЦСКА, однако руководство армейцев решило изменить условия сделки, несмотря на предварительную договорённость между клубами, из-за чего трансфер 24-летнего форварда сорвался.

Комличенко, являющийся воспитанником «Краснодара», играет за клуб «Млада-Болеслав» с 2017 года. В общей сложности в его активе 40 голов и девять голевых передач в 61 матче за чешский клуб. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.

Ранее сообщалось, что гендиректор ЦСКА прокомментировал срыв трансфера Комличенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить