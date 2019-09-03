Клуб «Млада-Болеслав» выступил с заявлением по трансферу Комличенко

Чешский футбольный клуб «Млада-Болеслав» выступил с официальным заявлением относительно срыва трансфера российского нападающего Николая Комличенко.

«Руководство «Млада-Болеслава» не достигло соглашения ни с кем из тех, кто был заинтересован в услугах Комличенко. Сотрудничество с ним будет продолжено», — говорится в заявлении клуба.

По информации СМИ, Комличенко был близок к переходу в московский ЦСКА, однако руководство армейцев решило изменить условия сделки, несмотря на предварительную договорённость между клубами, из-за чего трансфер 24-летнего форварда сорвался.

Комличенко, являющийся воспитанником «Краснодара», играет за клуб «Млада-Болеслав» с 2017 года. В общей сложности в его активе 40 голов и девять голевых передач в 61 матче за чешский клуб. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.

Ранее сообщалось, что гендиректор ЦСКА прокомментировал срыв трансфера Комличенко.