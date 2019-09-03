Гендиректор ЦСКА прокомментировал срыв трансфера Комличенко

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал срыв сделки по переходу нападающего чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» Николая Комличенко.

«Как так с Комличенко получилось? Не получилось скорее», — приводит слова Бабаева «Чемпионат».

По информации СМИ, руководство армейцев решило изменить условия сделки, несмотря на предварительную договорённость между клубами, из-за чего трансфер 24-летнего форварда сорвался.

Комличенко, являющийся воспитанником «Краснодара», играет за «Млада-Болеслав» с 2017 года. В общей сложности в его активе 40 голов и девять голевых передач в 61 матче за чешский клуб. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.

Ранее ЦСКА объявил об аренде бразильского футболиста Лукаса Сантоса.