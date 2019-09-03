Барбашёв объяснил, почему подписал контракт с «Сент-Луисом»

Короткая ссылка
Российский нападающий Иван Барбашёв прокомментировал своё решение подписать новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз».
Барбашёв объяснил, почему подписал контракт с «Сент-Луисом»
  • © Michael Tureski/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Я подумал, что мне не стоит подписывать контракт в России, потому что обратно в НХЛ могут и не позвать. Да и зачем портить все отношения с «Сент-Луисом»? Нет, я этого делать не собираюсь. Не для этого я уже в 16 лет уехал играть в Северную Америку. Я с детства мечтал выступать в НХЛ и очень доволен тем, как всё сложилось», — приводит слова Барбашёва «Матч ТВ».

По информации СМИ, один из российских клубов предложил 23-летнему россиянину контракт на 120 млн рублей, а другая команда предложила ему самостоятельно вписать в соглашение сумму, которую он хочет получать.

Барбашёв, выступающий за «Сент-Луис» с 2017 года, подписал новый контракт, рассчитанный на два года, с зарплатой $2,95 млн. В минувшем сезоне «Блюз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. В победном для команды плей-офф Барбашёв сыграл 25 матчей и набрал 6 (3 + 3) очков.

Ранее в «Вашингтоне» не исключили возможность обменов из-за превышения потолка зарплат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить