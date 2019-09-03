В «Вашингтоне» не исключили возможность обменов из-за превышения потолка зарплат

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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан допустил возможность обменов перед стартом сезона из-за превышения лимита зарплатной ведомости.
В «Вашингтоне» не исключили возможность обменов из-за превышения потолка зарплат
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«Возможно, придётся кое-кого обменять перед сезоном. Травмы и ход тренировочного лагеря и предсезонных матчей, вероятно, будут диктовать нам какие-то решения, однако мы будем терпеливы и не станем торопиться. Мы подождём и посмотрим, как всё будет складываться», — приводит слова Маклеллана пресс-служба лиги.

В составе «Вашингтона» играют трое россиян — нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов а также защитник Дмитрий Орлов.

Ранее сообщалось, что Иван Барбашёв подпишет с «Сент-Луисом» двухлетний контракт на $2,95 млн.

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