В «Вашингтоне» не исключили возможность обменов из-за превышения потолка зарплат

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан допустил возможность обменов перед стартом сезона из-за превышения лимита зарплатной ведомости.

«Возможно, придётся кое-кого обменять перед сезоном. Травмы и ход тренировочного лагеря и предсезонных матчей, вероятно, будут диктовать нам какие-то решения, однако мы будем терпеливы и не станем торопиться. Мы подождём и посмотрим, как всё будет складываться», — приводит слова Маклеллана пресс-служба лиги.

В составе «Вашингтона» играют трое россиян — нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов а также защитник Дмитрий Орлов.

Ранее сообщалось, что Иван Барбашёв подпишет с «Сент-Луисом» двухлетний контракт на $2,95 млн.