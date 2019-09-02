Барбашёв подпишет с «Сент-Луисом» двухлетний контракт на $2,95 млн

Российский нападающий Иван Барбашёв и клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» согласовали условия нового контракта.

Как сообщает пресс-служба лиги, стороны достигли договорённости о подписании нового контракта, рассчитанного на два года, по которому 23-летний россиянин заработает $2,95 млн.

Барбашёв играет за «Сент-Луис» с 2017 года, записав в свой актив 51 (26 + 25) очко в 163 матчах. В минувшем сезоне «Блюз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. В победном для команды плей-офф Барбашёв сыграл 25 матчей и набрал 6 (3 + 3) очков.

Ранее сообщалось, что «Виннипег» может выменять Андрея Свечникова из «Каролины».