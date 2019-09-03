Медведев считает, что из «Зенита» в «Сочи» перешли качественные игроки

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказал мнение об игроках, перешедших в «Сочи» в летнее трансферное окно.

«То, что игроки из зенитовской обоймы попали в «Сочи», говорит о том, что даже те футболисты, которые не попадали у нас в основной состав или были в аренде, — качественные. Это говорит о том, что подбор игроков делался квалифицированно», — приводит слова Медведева ТАСС.

Из «Зенита» в «Сочи» перешли Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз и Антон Заболотный.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Зенита» подвёл итоги летней трансферной кампании клуба.