Медведев считает, что из «Зенита» в «Сочи» перешли качественные игроки
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- РИА Новости
«То, что игроки из зенитовской обоймы попали в «Сочи», говорит о том, что даже те футболисты, которые не попадали у нас в основной состав или были в аренде, — качественные. Это говорит о том, что подбор игроков делался квалифицированно», — приводит слова Медведева ТАСС.
Из «Зенита» в «Сочи» перешли Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз и Антон Заболотный.
Ранее сообщалось, что гендиректор «Зенита» подвёл итоги летней трансферной кампании клуба.