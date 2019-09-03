Медведев считает, что из «Зенита» в «Сочи» перешли качественные игроки

Короткая ссылка
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказал мнение об игроках, перешедших в «Сочи» в летнее трансферное окно.
Медведев считает, что из «Зенита» в «Сочи» перешли качественные игроки
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«То, что игроки из зенитовской обоймы попали в «Сочи», говорит о том, что даже те футболисты, которые не попадали у нас в основной состав или были в аренде, — качественные. Это говорит о том, что подбор игроков делался квалифицированно», — приводит слова Медведева ТАСС.

Из «Зенита» в «Сочи» перешли Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз и Антон Заболотный.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Зенита» подвёл итоги летней трансферной кампании клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить