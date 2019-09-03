Нурмагомедов заявил, что должен быть готов драться с Порье всю ночь

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как складывается его подготовка к поединку с временным чемпионом Дастином Порье.
Нурмагомедов заявил, что должен быть готов драться с Порье всю ночь
  • @khabib_nurmagomedov / Instagram

«Диету соблюдаю, чувствую, с каждым днём тяжелее и тяжелее. Чай без сахара уже пью, потому что ближе к весогонке уже надо сахар оставлять. Я ментально готовлюсь, что я должен буду драться не только 25 минут, а всю ночь, если нужно», — приводит слова Нурмагомедова Первый канал.

Поединок Нурмагомедов — Порье пройдёт 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Начало — в 23:00 мск. Для россиянина этот бой станет второй защитой титула чемпиона в лёгком весе.

Ранее отец Нурмагомедова рассказал, какое напутствие даст сыну перед боем с Порье.

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