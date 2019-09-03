Отец Нурмагомедова рассказал, какое напутствие даст сыну перед боем с Порье

Отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, что скажет сыну перед началом боя с американцем Дастином Порье.

«Что скажу сыну перед боем? Ты лучший!», — цитирует Нурмагомедова — старшего сайт Первого канала.

Кроме того, он поделился мнением о том, какой тактики должен придерживаться россиянин в предстоящем поединке.

«Не стоит заигрываться, нужно одно действие — решающее, решительное. Или перевод, или удар. Не стоит на протяжении всего боя пробовать себя, экспериментировать. Это нам не нужно», — добавил тренер.

Титульный бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби.

Ранее Нурмагомедов рассказал, как его сын заснул в обнимку с чемпионским поясом.