Гол Деспотовича «Ахмату» признан лучшим по итогам августа в РПЛ

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Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) обнародовала результаты голосования за лучший гол по итогам августа.
Гол Деспотовича «Ахмату» признан лучшим по итогам августа в РПЛ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Лучшим голом прошедшего месяца был признан мяч сербского нападающего «Оренбурга» Джордже Деспотовича в ворота грозненского «Ахмата» в матче четвёртого тура.

На звание лучшего гола августа также претендовали мячи Гжегожа Крыховякя («Локомотив» — «Урал»), Александра Соболева («Урал» — «Крылья Советов»), Евгения Маркова («Рубин» — «Арсенал»), Максимилиана Филиппа («Динамо» — «Локомотив»), Александра Ломовицкого («Арсенал» — «Оренбург»), Николая Димитрова («Урал» — «Сочи») и Юрия Жиркова («Спартак» — «Зенит»).

Ранее сообщалось, что Элдор Шомуродов признан лучшим игроком августа в РПЛ.

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