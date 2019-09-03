Известный турецкий голкипер Волкан Демирель завершил спортивную карьеру

Бывший голкипер сборной Турции по футболу Волкан Демирель завершил спортивную карьеру.

Как сообщает пресс-служба «Фенербахче», 37-летний голкипер перейдёт на должность в тренерском штабе команды, за которую отыграл 17 лет.

Отмечается, что клуб также организует для легендарного вратаря прощальный матч.

Демирель начал карьеру в стамбульском «Карталспоре» в 2000 году и после двух сезонов в команде перешёл в «Фенербахче». В составе турецкого гранда он пять раз выиграл чемпионат, трижды — Суперкубок и дважды — Кубок страны.

В сборной Турции он дебютировал в 2004 году. В его активе 63 матча за национальную команду, в составе которой он стал бронзовым призёром Евро-2008.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Челси» и «Манчестер Сити» Шон Райт-Филлипс завершил карьеру.