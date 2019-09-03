Нурмагомедов высказался о значимости турнира UFC 242

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов оценил значимость турнира UFC 242 для арабского мира.

«Это будет грандиозное шоу для всего арабского мира, потому что здесь наш спорт только начинает свою историю. Думаю, в будущем ММА станет главной дисциплиной в регионе», — рассказал чемпион в лёгком весе в интервью YouTube-каналу UFC.

Кроме того, он отметил, что бой с американцем Дастином Порье вызвал большой интерес не только среди местных жителей, но и у его поклонников из России.

«Многие знакомые хотят поддержать меня, они звонят и пишут, спрашивают, как можно достать билеты. Моя семья и друзья будут там. Отец очень рад присутствовать со мной в октагоне. Когда я сообщил ему эту новость, он решил, что и сам будет готовиться, сбросит вес, чтобы хорошо выглядеть. Это станет хорошим воспоминанием для нас обоих», — добавил спортсмен.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября.

Ранее отец Нурмагомедова рассказал, что скажет сыну перед боем.