Нурмагомедов высказался о значимости турнира UFC 242
«Это будет грандиозное шоу для всего арабского мира, потому что здесь наш спорт только начинает свою историю. Думаю, в будущем ММА станет главной дисциплиной в регионе», — рассказал чемпион в лёгком весе в интервью YouTube-каналу UFC.
Кроме того, он отметил, что бой с американцем Дастином Порье вызвал большой интерес не только среди местных жителей, но и у его поклонников из России.
«Многие знакомые хотят поддержать меня, они звонят и пишут, спрашивают, как можно достать билеты. Моя семья и друзья будут там. Отец очень рад присутствовать со мной в октагоне. Когда я сообщил ему эту новость, он решил, что и сам будет готовиться, сбросит вес, чтобы хорошо выглядеть. Это станет хорошим воспоминанием для нас обоих», — добавил спортсмен.
Титульный поединок между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября.
Ранее отец Нурмагомедова рассказал, что скажет сыну перед боем.