Вратарь «Реала» Навас перешёл в ПСЖ

Французский ПСЖ усилился вратарём мадридского «Реала» и сборной Коста-Рики Кейлором Навасом.

Как сообщает официальный сайт ПСЖ, клуб оформил сделку по приобретению вратаря Кейлора Наваса у мадридского «Реала». Контракт рассчитан до 2023 года. В обратном направлении в годичную аренду без права выкупа отправился Альфонс Ареола.

Навас выступал за «Реал» с 2014 года. За это время костариканец выиграл чемпионат Испании, стал трёхкратным победителем Лиги чемпионов, столько же раз побеждал в матче за Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что ПСЖ арендует Икарди с правом выкупа.