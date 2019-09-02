Вратарь «Реала» Навас перешёл в ПСЖ

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Французский ПСЖ усилился вратарём мадридского «Реала» и сборной Коста-Рики Кейлором Навасом.
Вратарь «Реала» Навас перешёл в ПСЖ
  • © Oryk HAIST/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

Как сообщает официальный сайт ПСЖ, клуб оформил сделку по приобретению вратаря Кейлора Наваса у мадридского «Реала». Контракт рассчитан до 2023 года. В обратном направлении в годичную аренду без права выкупа отправился Альфонс Ареола.

Навас выступал за «Реал» с 2014 года. За это время костариканец выиграл чемпионат Испании, стал трёхкратным победителем Лиги чемпионов, столько же раз побеждал в матче за Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что ПСЖ арендует Икарди с правом выкупа.

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