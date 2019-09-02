Вратарь «Реала» Навас перешёл в ПСЖ
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Как сообщает официальный сайт ПСЖ, клуб оформил сделку по приобретению вратаря Кейлора Наваса у мадридского «Реала». Контракт рассчитан до 2023 года. В обратном направлении в годичную аренду без права выкупа отправился Альфонс Ареола.
Навас выступал за «Реал» с 2014 года. За это время костариканец выиграл чемпионат Испании, стал трёхкратным победителем Лиги чемпионов, столько же раз побеждал в матче за Суперкубок УЕФА.
Ранее сообщалось, что ПСЖ арендует Икарди с правом выкупа.