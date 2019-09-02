СМИ: ПСЖ арендует Икарди с правом выкупа

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Французский ПСЖ договорился с миланским «Интером» об аренде аргентинского нападающего Мауро Икарди.
СМИ: ПСЖ арендует Икарди с правом выкупа
  • © Giuseppe Cottini/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает AS, форвард «Интера» Мауро Икарди станет игроком ПСЖ до закрытия трансферного окна. По информации источника, нападающий уже вылетел в Париж для прохождения медосмотра.

Икарди выступал за «Интер» с 2013 года. В прошлом сезоне 26-летний аргентинец сыграл 37 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Интер» и «Монако» согласовали трансфер Икарди.

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