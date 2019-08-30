СМИ: «Интер» и «Монако» согласовали трансфер Икарди

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Аргентинский нападающий «Интера» Мауро Икарди имеет возможность продолжить карьеру в чемпионате Франции.
СМИ: «Интер» и «Монако» согласовали трансфер Икарди
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Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, «Интер» и «Монако» согласовали трансфер аргентинского форварда Мауро Икарди за €65 млн. По информации источника, сам футболист не намерен покидать миланский клуб, несмотря на предложенную зарплату €10 млн в год.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте заявлял, что не рассчитывает на Икарди, отстранив его от тактических занятий на сборах. Клуб отобрал игровой номер у аргентинца и передал его новичку команды Ромелу Лукаку.

Ранее «Интер» объявил о переходе Санчеса из МЮ на правах аренды.

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