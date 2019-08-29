«Интер» объявил о переходе Санчеса из МЮ на правах аренды

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Итальянский футбольный клуб «Интернационале» объявил о переходе на правах аренды чилийского форварда Алексиса Санчеса из английского «Манчестер Юнайтед».
«Интер» объявил о переходе Санчеса из МЮ на правах аренды
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба «Интера», 30-летний форвард проведёт в составе нерадзурри остаток нынешнего сезона.

Другие подробности соглашения, такие как возможность выкупа, не уточняются.

Санчес перешёл в МЮ из лондонского «Арсенала» зимой 2018 года в обмен на Генриха Мхитаряна. В составе «красных дьяволов» он провёл 45 матчей и записал в свой актив пять голов и девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Рома» арендует защитника МЮ Криса Смоллинга.

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