«Интер» объявил о переходе Санчеса из МЮ на правах аренды

Итальянский футбольный клуб «Интернационале» объявил о переходе на правах аренды чилийского форварда Алексиса Санчеса из английского «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает пресс-служба «Интера», 30-летний форвард проведёт в составе нерадзурри остаток нынешнего сезона.

Другие подробности соглашения, такие как возможность выкупа, не уточняются.

Санчес перешёл в МЮ из лондонского «Арсенала» зимой 2018 года в обмен на Генриха Мхитаряна. В составе «красных дьяволов» он провёл 45 матчей и записал в свой актив пять голов и девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Рома» арендует защитника МЮ Криса Смоллинга.