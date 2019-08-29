«Интер» объявил о переходе Санчеса из МЮ на правах аренды
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Как сообщает пресс-служба «Интера», 30-летний форвард проведёт в составе нерадзурри остаток нынешнего сезона.
Другие подробности соглашения, такие как возможность выкупа, не уточняются.
Санчес перешёл в МЮ из лондонского «Арсенала» зимой 2018 года в обмен на Генриха Мхитаряна. В составе «красных дьяволов» он провёл 45 матчей и записал в свой актив пять голов и девять голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Рома» арендует защитника МЮ Криса Смоллинга.