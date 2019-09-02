Кириленко считает, что сборная России выполнила задачу-минимум на ЧМ по баскетболу
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
«Сборная России выполнила задачу-минимум. Теперь впереди своеобразный бонус. Игру с южнокорейцами команда выиграла спокойнее, чем предыдущий матч против команды Нигерии», — цитирует Кириленко ТАСС.
Благодаря двум победам в двух стартовых поединках сборная России досрочно вышла из своей группы. Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае и завершится 15 сентября.
Ранее Фридзон заявил, что на ЧМ можно многое сделать, если сборная России будет такой же единой командой.