Фридзон: на ЧМ можно многое сделать, если будем такой же единой командой

Баскетболист сборной России Виталий Фридзон прокомментировал выход своей команды во второй групповой этап на чемпионате мира в Китае.

«Я поздравляю всех с выходом из группы. Но мы не будем останавливаться на этом, аппетит приходит во время еды. Будем идти дальше. У нас будет время восстановиться, будет интересный матч с Аргентиной за первое место в группе, очень важно выходить с набранными очками. На этом чемпионате можно многое сделать, особенно если будем такой же единой командой», — цитирует Фридзона «Чемпионат».

Сборная России одержала две победы в двух стартовых матчах и гарантировала выход во второй групповой раунд.

Ранее сборная России обыграла команду Южной Кореи на ЧМ-2019 по баскетболу.