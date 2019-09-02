Стало известно время начала боя Нурмагомедов — Порье

Короткая ссылка
Поединок за чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье состоится в 23:00 мск.
Стало известно время начала боя Нурмагомедов — Порье
  • © Josh Hedges/Zuffa LLC
  • Gettyimages.ru

Этот бой станет главным событием турнира UFC 242, который пройдёт 7 сентября в столице ОАЭ Абу-Даби. Начало вечера запланировано на 18:00 мск.

Ранее боец ММА Сергей Харитонов обратился к боксёру Александру Поветкину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить