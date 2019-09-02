Стало известно время начала боя Нурмагомедов — Порье
Поединок за чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье состоится в 23:00 мск.
- © Josh Hedges/Zuffa LLC
- Gettyimages.ru
Этот бой станет главным событием турнира UFC 242, который пройдёт 7 сентября в столице ОАЭ Абу-Даби. Начало вечера запланировано на 18:00 мск.
Ранее боец ММА Сергей Харитонов обратился к боксёру Александру Поветкину.
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