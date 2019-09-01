Боец ММА Харитонов обратился к Поветкину после победы над Фьюри
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«Буквально несколько часов назад завершился поединок Александра Поветкина с Хьюи Фьюри. Я очень рад, что Саня показал достойный поединок. Да, он не выиграл нокаутом, как бы я хотел, но тем не менее. Саня победил единогласным решением судей, поздравляю тебя с этой победой. Я уверен, что у тебя ещё всё впереди. Пусть твоим следующим соперником будет Тайсон Фьюри, брат бойца, которого ты победил сегодня. Уверен, что ты тоже победишь нокаутом, потому что ты настоящий чемпион!» — написал Харитонов в Instagram.
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Саня с победой!!!@mfp.mma.ru @dmitry_mfp @viacheslav_mfp @5avenue_khv @parus_fest @bellatormma @ufc @bellatorkb @ufceurope @m1global @zharafight #bottlecapchallenge #камчатка #хабаровск#спорт#подготовка#сборы#америка#россия#европа#украина#казахстан#беллорусия#минск#команда#Тольковперединешагуназад#самбо#дзюдо#армейскийрукопашныйбой#универсальныйбой#бокс#кикбоксинг#грекоримскаяборьба#вольнаяборьба#слававдв#победа2019
Ранее Поветкин рассказал, с кем хочет провести следующий бой.