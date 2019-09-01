Боец ММА Харитонов обратился к Поветкину после победы над Фьюри

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов обратился к боксёру Александру Поветкину после его победы над британцем Хьюи Фьюри.

«Буквально несколько часов назад завершился поединок Александра Поветкина с Хьюи Фьюри. Я очень рад, что Саня показал достойный поединок. Да, он не выиграл нокаутом, как бы я хотел, но тем не менее. Саня победил единогласным решением судей, поздравляю тебя с этой победой. Я уверен, что у тебя ещё всё впереди. Пусть твоим следующим соперником будет Тайсон Фьюри, брат бойца, которого ты победил сегодня. Уверен, что ты тоже победишь нокаутом, потому что ты настоящий чемпион!» — написал Харитонов в Instagram.

Ранее Поветкин рассказал, с кем хочет провести следующий бой.