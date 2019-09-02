Джокович рассказал, как давно он начал испытывать боли в плече

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, как давно он начал испытывать сильную боль в плече, не позволившую ему доиграть матч четвёртого круга US Open со швейцарцем Стэном Вавринкой.
Джокович рассказал, как давно он начал испытывать боли в плече
  • © Elena Leoni/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Боль постоянно чувствовалась в течение нескольких недель. Иногда она сильнее, иногда утихает. Необходимы разные препараты, которые немедленно унимают боль. Одни из них работают, другие — нет. В определённый момент появляется чувство, что нанести удар уже не получится», — приводит слова Джоковича Tennis365.

32-летний серб не сумел доиграть матч с Вавринкой, отказавшись от продолжения борьбы в третьем сете при счёте 6:4, 7:5, 2:1 в его пользу.

Ранее сообщалось, что Джокович не намерен досрочно завершать сезон из-за травмы.

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