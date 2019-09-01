Квят подвёл итоги Гран-при Бельгии

Короткая ссылка
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в гонке 13-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бельгии.
Квят подвёл итоги Гран-при Бельгии
  • globallookpress.com
  • © Photo4/Lapresse

«Сегодня у нас была фантастическая гонка. Мы знали, что нежаркие погодные условия будут благоприятны для нашей машины, и мы сделали очень большой рывок в гонке. Похоже на то, что наша машина хорошо себя показывает по воскресеньям в этом году, как раз когда тебе нужно быть самым быстрым», — приводит слова Квята пресс-служба Toro Rosso.

Квят, стартовавший с 19-го места, сумел финишировать седьмым.

Ранее сообщалось, что Шарль Леклер посвятил свою победу на Гран-при Бельгии погибшему гонщику «Формулы-2» Антуану Юберу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить