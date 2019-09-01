Квят подвёл итоги Гран-при Бельгии

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в гонке 13-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бельгии.

«Сегодня у нас была фантастическая гонка. Мы знали, что нежаркие погодные условия будут благоприятны для нашей машины, и мы сделали очень большой рывок в гонке. Похоже на то, что наша машина хорошо себя показывает по воскресеньям в этом году, как раз когда тебе нужно быть самым быстрым», — приводит слова Квята пресс-служба Toro Rosso.

Квят, стартовавший с 19-го места, сумел финишировать седьмым.

Ранее сообщалось, что Шарль Леклер посвятил свою победу на Гран-при Бельгии погибшему гонщику «Формулы-2» Антуану Юберу.