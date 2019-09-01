Погачар выиграл шестой этап веломногодневки «Вуэльта»

Словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates одержал победу на девятом этапе третьего Гранд-тура сезона — «Вуэльте».

Погачар преодолел дистанцию 94,4 км за 2 часа 58 минуты 09 секунд.

Вторым финишировал колумбиец Наиро кинтана из Movistar. Тройку призёров замкнул словенский гонщик Jumbo-Visma Примож Роглич.

Лучшим из россиян стал Павел Кочетков из Katusha-Alpecin, занявший 74-е место. Его партнёр по команде Вячеслав Кузнецов — 163-й.

Сергей Чернецкий из Caja Rural-Seguros RGA финишировал на 139-м месте.

Ранее сообщалось, что Алехандро Вальверде выиграл седьмой этап веломногодневки «Вуэльта».