Погачар выиграл шестой этап веломногодневки «Вуэльта»
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Погачар преодолел дистанцию 94,4 км за 2 часа 58 минуты 09 секунд.
Вторым финишировал колумбиец Наиро кинтана из Movistar. Тройку призёров замкнул словенский гонщик Jumbo-Visma Примож Роглич.
Лучшим из россиян стал Павел Кочетков из Katusha-Alpecin, занявший 74-е место. Его партнёр по команде Вячеслав Кузнецов — 163-й.
Сергей Чернецкий из Caja Rural-Seguros RGA финишировал на 139-м месте.
Ранее сообщалось, что Алехандро Вальверде выиграл седьмой этап веломногодневки «Вуэльта».