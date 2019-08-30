Испанец Вальверде выиграл седьмой этап веломногодневки «Вуэльта»

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Испанский гонщик Алехандро Вальверде показал лучший результат на седьмом этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».
Испанец Вальверде выиграл седьмой этап веломногодневки «Вуэльта»
  • © Fotoreporter Sirotti Stefano
  • globallookpress.com

Испанский велосипедист с лучшим временем преодолел седьмой этап веломногодневки протяжённостью 183,2 км.

39-летний гонщик Movistar преодолел данную дистанцию за 4 часа 34 минуты 11 секунд.

Аналогичное время показал словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma. Колумбиец Мигель Лопес Морено из Astana Pro Team занял третье место, отстав на 0,06 секунды.

Ранее сообщалось, что Хесус Эррада выиграл шестой этап «Вуэльты».

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