Испанец Вальверде выиграл седьмой этап веломногодневки «Вуэльта»
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- globallookpress.com
Испанский велосипедист с лучшим временем преодолел седьмой этап веломногодневки протяжённостью 183,2 км.
39-летний гонщик Movistar преодолел данную дистанцию за 4 часа 34 минуты 11 секунд.
Аналогичное время показал словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma. Колумбиец Мигель Лопес Морено из Astana Pro Team занял третье место, отстав на 0,06 секунды.
Ранее сообщалось, что Хесус Эррада выиграл шестой этап «Вуэльты».