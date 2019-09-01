Гогуа высказался о своём дебюте за ЦСКА

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Защитник московского ЦСКА Седрик Гогуа прокомментировал свой дебют в составе армейцев в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
Гогуа высказался о своём дебюте за ЦСКА
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Очень рад забить свой первый гол. Адаптация в команде прошла хорошо, я чувствую себя прекрасно. Все поздравили меня с голом. Доказал ли я, что готов играть за ЦСКА? Если они позвали меня, я должен сражаться на поле и делать свою работу», — приводит слова Гогуа «Чемпионат».

25-летний ивуариец перешёл в ЦСКА 29 августа, а уже 31-го числа дебютировал за армейцев и забил свой первый мяч, который принёс команде победу в матче с «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что Виктор Гончаренко назвал закономерной победу ЦСКА над «Арсеналом» в матче РПЛ.

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