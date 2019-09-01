Гончаренко назвал закономерной победу ЦСКА над «Арсеналом» в матче РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Понравились накал, желание команд. Болельщики создавали атмосферу на трибунах. Наша победа закономерна. Много моментов создали в обоих таймах. Знали, что «Арсенал» умеет атаковать, есть игроки, которые могут завершать атаки и из штрафной, и издали. Надо было быть внимательнее. Моментами теряли мяч в центре поля. Но это издержки молодости нашей команды. Давно не одерживали волевых побед — рад, что удалось это сделать», — приводит слова Гончаренко Sport24.

ЦСКА на выезде обыграл «Арсенал» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит €200 тыс. за аренду Лукаса Сантоса.