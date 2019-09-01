Гончаренко не исключил возможность подписания нового игрока до закрытия трансферного окна
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«Что касается последнего дня дозаявочного окна, то посмотрим — вполне возможно, какое-то приобретение будет», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».
Летом 2019 года состав ЦСКА пополнили Никола Влашич, выкупленный у английского «Эвертона», Игорь Дивеев и Седрик Гогуа, перешедшие из «Уфы» и «Тамбова» соответственно, а также Звонимир Шарлия, арендованный у хорватского «Славен Белупо».
Ранее сообщалось, что Гончаренко назвал закономерной победу ЦСКА над «Арсеналом» в матче РПЛ.