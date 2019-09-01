Гончаренко не исключил возможность подписания нового игрока до закрытия трансферного окна

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко не исключил возможность новых приобретений накануне закрытия трансферного окна.

«Что касается последнего дня дозаявочного окна, то посмотрим — вполне возможно, какое-то приобретение будет», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

Летом 2019 года состав ЦСКА пополнили Никола Влашич, выкупленный у английского «Эвертона», Игорь Дивеев и Седрик Гогуа, перешедшие из «Уфы» и «Тамбова» соответственно, а также Звонимир Шарлия, арендованный у хорватского «Славен Белупо».

Ранее сообщалось, что Гончаренко назвал закономерной победу ЦСКА над «Арсеналом» в матче РПЛ.