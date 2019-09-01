Гончаренко не исключил возможность подписания нового игрока до закрытия трансферного окна

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко не исключил возможность новых приобретений накануне закрытия трансферного окна.
Гончаренко не исключил возможность подписания нового игрока до закрытия трансферного окна
  • © pfc_cska
  • globallookpress.com

«Что касается последнего дня дозаявочного окна, то посмотрим — вполне возможно, какое-то приобретение будет», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

Летом 2019 года состав ЦСКА пополнили Никола Влашич, выкупленный у английского «Эвертона», Игорь Дивеев и Седрик Гогуа, перешедшие из «Уфы» и «Тамбова» соответственно, а также Звонимир Шарлия, арендованный у хорватского «Славен Белупо».

Ранее сообщалось, что Гончаренко назвал закономерной победу ЦСКА над «Арсеналом» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить