Хартли заявил, что гордится игрой «Авангарда» в матче открытия сезона КХЛ с ЦСКА

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над московским ЦСКА в матче открытия сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Первая выездная игра, и сразу против чемпиона. Я горд своей командой, здорово сыграли, дисциплинированно действовали. Даже несмотря на пропущенный гол, никакой паники не было», — приводит слова Хартли Sport24.

Встреча завершилась победой «Авангарда» со счётом 3:1. Для омичей это первая победа над ЦСКА с октября 2016 года.

Ранее Игорь Никитин объяснил, почему ЦСКА проиграл «Авангарду» в матче открытия сезона КХЛ.