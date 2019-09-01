Хартли заявил, что гордится игрой «Авангарда» в матче открытия сезона КХЛ с ЦСКА
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- РИА Новости
«Первая выездная игра, и сразу против чемпиона. Я горд своей командой, здорово сыграли, дисциплинированно действовали. Даже несмотря на пропущенный гол, никакой паники не было», — приводит слова Хартли Sport24.
Встреча завершилась победой «Авангарда» со счётом 3:1. Для омичей это первая победа над ЦСКА с октября 2016 года.
Ранее Игорь Никитин объяснил, почему ЦСКА проиграл «Авангарду» в матче открытия сезона КХЛ.