Никитин объяснил, почему ЦСКА проиграл «Авангарду» в матче открытия сезона КХЛ

Главный тренер московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от омского «Авангарда» в матче открытия сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Недостаточно были заряжены на атаку, поэтому нам не хватило, чтобы выиграть у организованной команды. Ребята старались, в нежелании их не обвинить. Была проблема недоконцентрации», — приводит слова Никитина «Чемпионат».

Он также выказался шайбе «Авангарда», которую Максим Чудинов переправил в ворота Ларса Юханссона дальним броском из своей зоны.

«В жизни всё случается. Большие игроки тем и отличаются, что они могут выйти из этой ситуации. Ребята на лавке хотели помочь Ларсу, здесь всё нормально», — пояснил специалист.

Встреча завершилась поражением ЦСКА со счётом 1:3. Для «Авангарда» это первая победа над армейцами с октября 2016 года.

Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Максим Шалунов стал автором первой шайбы нового сезона КХЛ.