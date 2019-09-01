«Зенит» объявил состав на матч со «Спартаком» в РПЛ

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Санкт-петербургский «Зенит» обнародовал состав на матч с московским «Спартаком» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» объявил состав на матч со «Спартаком» в РПЛ
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Об этом сообщается на официальной странице «Зенита» в Twitter.

В грядущем матче в составе «Зенита» появятся фланговые защитники Дуглас Сантос, Игорь Смольников и Юрий Жирков, один из которых сыграет на позиции крайнего хавбека.

На противоположном фланге полузащиты появится Эмилиано Ригони.

Ранее «Спартак» объявил состав на матч с «Зенитом». 

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