«Зенит» объявил состав на матч со «Спартаком» в РПЛ
- @zenit_spb
Об этом сообщается на официальной странице «Зенита» в Twitter.
В грядущем матче в составе «Зенита» появятся фланговые защитники Дуглас Сантос, Игорь Смольников и Юрий Жирков, один из которых сыграет на позиции крайнего хавбека.
Стартовый состав сине-бело-голубых на битву — матч #СпартакЗенит! pic.twitter.com/4M6Havfmpn— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) September 1, 2019
На противоположном фланге полузащиты появится Эмилиано Ригони.
Ранее «Спартак» объявил состав на матч с «Зенитом».