Стал известен состав «Спартака» на матч с «Зенитом» в РПЛ

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Московский «Спартак» объявил состав на матч с санкт-петербургским «Зенитом» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Стал известен состав «Спартака» на матч с «Зенитом» в РПЛ
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Об этом сообщается на официальной странице клуба в Twitter.

Место в воротах займёт Александр Максименко, а на правом фланге обороны — Николай Рассказов.

На острие атаки сыграет Андре Шюррле, а под ним — Джордан Ларссон.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыграл «Урал» в матче восьмого тура РПЛ.

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