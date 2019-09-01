Стал известен состав «Спартака» на матч с «Зенитом» в РПЛ

Московский «Спартак» объявил состав на матч с санкт-петербургским «Зенитом» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом сообщается на официальной странице клуба в Twitter.

Место в воротах займёт Александр Максименко, а на правом фланге обороны — Николай Рассказов.

На острие атаки сыграет Андре Шюррле, а под ним — Джордан Ларссон.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыграл «Урал» в матче восьмого тура РПЛ.