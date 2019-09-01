Стал известен состав «Спартака» на матч с «Зенитом» в РПЛ
- @fcsm_official
Об этом сообщается на официальной странице клуба в Twitter.
Место в воротах займёт Александр Максименко, а на правом фланге обороны — Николай Рассказов.
😎💪🏻 Наш состав на матч #СпартакЗенит#Спартак#силавединствеpic.twitter.com/i5DfrCahky— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 1, 2019
На острие атаки сыграет Андре Шюррле, а под ним — Джордан Ларссон.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыграл «Урал» в матче восьмого тура РПЛ.