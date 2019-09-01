СМИ: «Локомотив» заинтересован в трансфере футболиста «Бетиса» Морона

Московский «Локомотив» работает над приобретением нападающего испанского «Бетиса» Лоренцо Морона.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Goal.

Отмечается, что железнодорожники всерьёз заинтересованы в привлечении нападающего «Бетиса» и готовы предложить за него «огромную сумму денег».

По информации Goal, в контракте Морона с «Бетисом» прописана сумма отступных в размере €40 млн.

За свою карьеру 25-летний Морон защищал цвета таких испанских коллективов, как «Унион Эстепона», «Марбелья» и «Велес».

В составе «Бетиса» он дебютировал в 2017 году и с того момента отметился 15 голами в 60 матчах.

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