СМИ: «Локомотив» заинтересован в трансфере футболиста «Бетиса» Морона

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Московский «Локомотив» работает над приобретением нападающего испанского «Бетиса» Лоренцо Морона.
СМИ: «Локомотив» заинтересован в трансфере футболиста «Бетиса» Морона
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Goal.

Отмечается, что железнодорожники всерьёз заинтересованы в привлечении нападающего «Бетиса» и готовы предложить за него «огромную сумму денег».

По информации Goal, в контракте Морона с «Бетисом» прописана сумма отступных в размере €40 млн.

За свою карьеру 25-летний Морон защищал цвета таких испанских коллективов, как «Унион Эстепона», «Марбелья» и «Велес».

В составе «Бетиса» он дебютировал в 2017 году и с того момента отметился 15 голами в 60 матчах.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сделал новое предложение по трансферу хавбека «Ренна» Клемана Гренье.

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