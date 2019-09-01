СМИ: «Зенит» сделал «Ренну» очередное предложение по покупке Гренье

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Санкт-петербургский «Зенит» продолжает переговоры с французским «Ренном» по трансферу полузащитника коллектива Клемана Гренье.
СМИ: «Зенит» сделал «Ренну» очередное предложение по покупке Гренье
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

По информации Yahoo Sport, «Зенит» во второй раз обратился к «Ренну» с предложение по трансферу Гренье, однако президент французской команды Оливье Летанг вновь отклонил его.

Сообщается, что «Ренн» не намерен расставаться со свим хавбеком, но «Зенит» настроен очень решительно и в ближайшее время может сделать ещё более привлекательное предложение.

За свою карьеру Гренье выступал за французские «Лион» и «Генгам», а также итальянскую «Рому». В составе «Ренна» он провёл 48 матчей и записал на свой счёт четыре забитых мяча.

Ранее сообщалось, что российский защитник португальской «Бенфики» Виталий Лысцов подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов».

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