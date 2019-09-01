СМИ: Российский защитник «Бенфики» Лысцов перешёл в «Крылья Советов»

Российский защитник португальской «Бенфики» Виталий Лысцов подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов».

Условия возможного трансфера не разглашаются, сообщает A Bola.

Воспитанник «Локомотива» перешёл в «Бенфику» в 2015-м, но не провёл за первую команду лиссабонцев ни одного матча.

Ранее «Дженоа» объявил о переходе Хильемарка в «Динамо».