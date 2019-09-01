СМИ: Российский защитник «Бенфики» Лысцов перешёл в «Крылья Советов»
Российский защитник португальской «Бенфики» Виталий Лысцов подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов».
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- globallookpress.com
Условия возможного трансфера не разглашаются, сообщает A Bola.
Воспитанник «Локомотива» перешёл в «Бенфику» в 2015-м, но не провёл за первую команду лиссабонцев ни одного матча.
Ранее «Дженоа» объявил о переходе Хильемарка в «Динамо».
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