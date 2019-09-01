«Дженоа» объявил о переходе Хильемарка в «Динамо»

Итальянский «Дженоа» объявил о переходе шведского полузащитника Оскара Хильемарка в московское «Динамо».

«Клуб завершил процесс окончательной продажи прав на футболиста», — говорится на официальном сайте «Дженоа».

При этом о каких-либо деталях перехода пока не сообщается. По сведениям Transfermarkt, сумма трансфера составила €500 тыс.

Хильемарк перешёл в «Дженоа» из греческого «Панатинаикоса» в январе 2018-го и провёл за генуэзцев во всех турнирах 47 матчей, в которых забил три мяча. Также в активе полузащитника 27 встреч и два гола в составе сборной Швеции.

Ранее Цорн объявил о завершении «Спартаком» трансферной кампании.