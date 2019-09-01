Цорн объявил о завершении «Спартаком» трансферной кампании

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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн объявил, что с подписанием контракта с чешским полузащитником Алексом Цорном летняя трансферная кампания клуба подошла к концу.
Цорн объявил о завершении «Спартаком» трансферной кампании
  • © Томас Цорн / Instagram

«Мы рады, что Крал решил присоединиться к красно-белой семье! Это один из наиболее талантливых представителей своего поколения на позиции центрального полузащитника», — приводит слова Цорна пресс-служба «Спартака».

Также гендиректор клуба подчеркнул, что красно-белые давно следили за Кралом, а среди его сильных качеств назвал отбор, технику и первый пас. Помимо этого, функционер объявил, что больше приобретений «Спартак» делать не будет.

«Хочу также отметить, что в связи с перестройкой команды трансферная кампания лета-2019 получилась беспрецедентной по инвестициям, что в свою очередь стало возможно благодаря решению Леонида Арнольдович (Федуна — RT) выделить необходимый для этого бюджет. Покупка Крала как раз завершила этот процесс, больше приобретений в текущий заявочный период не будет», — добавил Цорн.

Ранее стало известно, что Каррера приедет в Москву 12 сентября.

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