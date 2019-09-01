Каррера приедет в Москву 12 сентября

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера посетит Москву 12 сентября.
Каррера приедет в Москву 12 сентября
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Рад снова приехать в Москву и принять участие в премии Football Heroes Awards. Это здорово, что церемония соберёт всех тех, кто развивает футбол по всему миру», — сказал Каррера Sport24.

Под руководством итальянского специалиста «Спартак» стал чемпионом России в сезоне 2016/2017, а после этого выиграл Суперкубок страны.

Ранее Александр Мостовой заявил, что «Зенит» выглядит предпочтительнее «Спартака» в преддверии их матча.

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