Каррера приедет в Москву 12 сентября

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера посетит Москву 12 сентября.

«Рад снова приехать в Москву и принять участие в премии Football Heroes Awards. Это здорово, что церемония соберёт всех тех, кто развивает футбол по всему миру», — сказал Каррера Sport24.

Под руководством итальянского специалиста «Спартак» стал чемпионом России в сезоне 2016/2017, а после этого выиграл Суперкубок страны.

Ранее Александр Мостовой заявил, что «Зенит» выглядит предпочтительнее «Спартака» в преддверии их матча.