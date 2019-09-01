КХЛ утвердит дорожную карту перехода на единый размер площадок осенью

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Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердит дорожную карту для всех представителей лиги по вопросу перехода на единый размер площадок в ноябре.
КХЛ утвердит дорожную карту перехода на единый размер площадок осенью
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Никакой неразберихи с размерами площадок нет, идёт поэтапное изменение размеров площадок. В ноябре мы утвердим дорожную карту перехода к единому стандарту», — цитирует Чернышенко ТАСС.

По словам руководителя КХЛ, инициатива по переходу всех команд на единый формат площадок исходит от Международной федерации хоккея (IIHF). Согласно регламенту организации, размер площадок может варьироваться от 25 до 30 метров.

При этом Чернышенко отметил, что у некоторых команд могут возникнуть трудности с приведением своих площадок к единому стандарту.

«К сожалению, не все площадки можно легко переоборудовать, есть некоторое количество сложностей, затрат. Мы всё это учитываем», — заключил Чернышенко.

Ранее функционер рассказал, при каких условиях состав КХЛ может пополнить новый клуб.

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