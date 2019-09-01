Глава КХЛ рассказал, в каком случае состав лиги пополнит новый клуб

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко рассказал, при соблюдении каких условий новый клуб сможет вступить в состав первенства.

«Если появятся клубы, которые мы захотим принять в лигу, и мы будем уверены, что они принесут удачу и желаемый результат, то количество теоретически может измениться», — цитирует Чернышенко «Чемпионат».

При этом глава КХЛ отметил, что руководство довольно нынешним составом лиги, в которую входит 24 коллектива.

Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Максим Шалунов стал автором первой шайбы нового сезона КХЛ.