Радимов о проблемах «Зенита»: Семак может выводить команду на пик формы к Лиге чемпионов

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов заявил, что не верит в то, что сине-бело-голубые могут испытывать кризис, связанный с эмоциональными проблемами после чемпионского сезона.

«Никакого кризиса нет. О таком могут говорить только журналисты. Я не исключаю, что Сергей Семак осознанно выстраивал предсезонную подготовку команды с прицелом на то, что его игроки начнут выходить на пик формы к старту в Лиге чемпионов. Таким образом, в первый день осени петербуржцы могут играть на порядок лучше, чем летом», ― пояснил специалист.



Ранее Сергей Семак заявил, что его команда должна побеждать в каждом матче чемпионата, невзирая на силу соперника.