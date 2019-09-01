Радимов о проблемах «Зенита»: Семак может выводить команду на пик формы к Лиге чемпионов
- © Сергей Пивоваров
- РИА Новости
«Никакого кризиса нет. О таком могут говорить только журналисты. Я не исключаю, что Сергей Семак осознанно выстраивал предсезонную подготовку команды с прицелом на то, что его игроки начнут выходить на пик формы к старту в Лиге чемпионов. Таким образом, в первый день осени петербуржцы могут играть на порядок лучше, чем летом», ― пояснил специалист.
Ранее Сергей Семак заявил, что его команда должна побеждать в каждом матче чемпионата, невзирая на силу соперника.