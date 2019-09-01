Радимов о проблемах «Зенита»: Семак может выводить команду на пик формы к Лиге чемпионов

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Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов заявил, что не верит в то, что сине-бело-голубые могут испытывать кризис, связанный с эмоциональными проблемами после чемпионского сезона.
Радимов о проблемах «Зенита»: Семак может выводить команду на пик формы к Лиге чемпионов
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«Никакого кризиса нет. О таком могут говорить только журналисты. Я не исключаю, что Сергей Семак осознанно выстраивал предсезонную подготовку команды с прицелом на то, что его игроки начнут выходить на пик формы к старту в Лиге чемпионов. Таким образом, в первый день осени петербуржцы могут играть на порядок лучше, чем летом», ― пояснил специалист.

Ранее Сергей Семак заявил, что его команда должна побеждать в каждом матче чемпионата, невзирая на силу соперника.

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