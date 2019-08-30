Семак: мы должны стараться выиграть в каждом матче

Короткая ссылка
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» заявил, что его команда должна побеждать в каждом матче чемпионата, невзирая на силу соперника.
Семак: мы должны стараться выиграть в каждом матче
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Что касается борьбы внутри чемпионата, то все матчи интересные, болельщикам нравится его смотреть. То, что я ещё ни разу не побеждал «Спартак» в качестве тренера «Зенита», не является дополнительным стимулом. Любая серия начинается и заканчивается. Мы должны стараться выиграть в каждом матче», — цитирует Семака «Чемпионат».

В настоящее время «Зенит» и «Спартак» входят в число пяти команд, которые возглавляют турнирную таблицу РПЛ, имея 14 очков после семи туров. Матч восьмого тура между этими командами состоится 1 сентября в Москве на «Открытие Арене». Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее Семак заявил, что ему нужно два года для построения команды, которую он хочет видеть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить