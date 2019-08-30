Семак: мы должны стараться выиграть в каждом матче

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» заявил, что его команда должна побеждать в каждом матче чемпионата, невзирая на силу соперника.

«Что касается борьбы внутри чемпионата, то все матчи интересные, болельщикам нравится его смотреть. То, что я ещё ни разу не побеждал «Спартак» в качестве тренера «Зенита», не является дополнительным стимулом. Любая серия начинается и заканчивается. Мы должны стараться выиграть в каждом матче», — цитирует Семака «Чемпионат».

В настоящее время «Зенит» и «Спартак» входят в число пяти команд, которые возглавляют турнирную таблицу РПЛ, имея 14 очков после семи туров. Матч восьмого тура между этими командами состоится 1 сентября в Москве на «Открытие Арене». Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее Семак заявил, что ему нужно два года для построения команды, которую он хочет видеть.