Семак: нужно два года для построения команды, которую я хочу видеть

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о формировании команды.
Семак: нужно два года для построения команды, которую я хочу видеть
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«У каждой команды имеются свои проблемы, которые надо решать шаг за шагом. Мы стараемся использовать сильные стороны наших футболистов и рады любому усилению. Сейчас мы оптимизировали состав, следующий этап — точечное усиление. Нужно два года, четыре трансферных окна, чтобы построить команду, которую я хочу видеть», — цитирует Семака Sport24.

После семи сыгранных туров «Зенит» является одной из пяти команд, которые возглавляют турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в активе 14 очков.

Ранее Малком заявил, что, играя во Франции, он забивал «Лиону» в каждом матче.

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