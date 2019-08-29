Малком: играя во Франции, я забивал «Лиону» в каждом матче

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Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Малком: играя во Франции, я забивал «Лиону» в каждом матче
  • © fc-zenit.ru

«Соперники сильны, но мы собираемся хорошо поработать: набирать очки на выезде и побеждать дома. И очень рассчитываем на поддержку наших болельщиков», — приводит слова Малкома пресс-служба клуба.

Он отметил, что, пока играл за «Бордо» во Франции, ему каждый раз везло в матчах с «Лионом».

«Я забивал «Лиону» в каждом матче. Надеюсь, везение продолжится и я сделаю это снова. Или кто-то из моих партнёров — для меня важнее всего командная победа и выход из группы», — добавил бразилец.

«Зенит» попал в группу G, где сыграет с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецкой командой «РБ Лейпциг».

Ранее Сергей Семак заявил, что «Зенит» оказался в непредсказуемой группе в ЛЧ.

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