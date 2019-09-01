Ригони прокомментировал слухи о возможном переходе из «Зенита» в «Сампдорию»

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Аргентинский полузащитник клуба Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» Эмилиано Ригони прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию, что он может перейти в итальянскую «Сампдорию».
Ригони прокомментировал слухи о возможном переходе из «Зенита» в «Сампдорию»
  • © Aleksandr Kulebyakin
  • globallookpress.com

«Пока ничего не знаю о переходе в «Сампдорию». Могу точно сказать, что никакого решения ещё не принято», — приводит слова футболиста «Фонтанка».

По словам Ригони, он рассчитывает принять участие в матче восьмого тура чемпионата РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком», который состоится в воскресенье, 1 сентября, в Москве.

Ригони пополнил состав коллектива из Санкт-Петербурга летом 2017 года и принял участие в общей сложности в 32 матчах РПЛ, отметившись тремя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Сампдория» достигли договорённости о переходе Ригони в итальянский клуб на правах аренды.

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