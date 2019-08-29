СМИ: «Зенит» и «Сампдория» согласовали аренду Ригони

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Футболист «Зенита» Эмилиано Ригони близок к переходу в итальянскую «Сампдорию».
СМИ: «Зенит» и «Сампдория» согласовали аренду Ригони
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как сообщает Tuttomercatoweb, представители «Сампдории» и «Зенита» встретились в Монако, где согласовали все детали соглашения. По информации источника, итальянский клуб арендует игрока с правом выкупа, который станет обязательным, если футболист сыграет определённое количество матчей.

Ригони выступает за «Зенит» с 2017 года. За это время полузащитник провёл 45 матчей за клуб, забил девять голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее Азмун заявил, что в Лиге чемпионов все команды великие.

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